A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi (VNL) Hong Kong etabındaki ilk ma&ccedil;ında Tayland ı 3-0 mağlup etti. Milliler, t&uuml;m setleri 25-17 lik skorla kazandı. Filenin Sultanları b&ouml;ylece, Milletler Ligi ndeki 9 uncu ma&ccedil;ında 7 nci galibiyetini elde etti. Ay-yıldızlılar, Hong Kong daki ikinci ma&ccedil;ında 13 Haziran Perşembe g&uuml;n&uuml; (yarın) saat 15.30 da Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. Milliler, bu etap sonunda ilk 8 de yer alması halinde finallere katılma hakkı elde edecek. Salon: Hong Kong Coliseum Hakemler: Joo-Hee Kang (G&uuml;ney Kore), Stefano Cesare (İtalya) T&uuml;rkiye: Eda Erdem D&uuml;ndar, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Aslı Kala&ccedil;, Melissa Vargas, Hande Baladın (Simge Ak&ouml;z, Ay&ccedil;a Ayka&ccedil; Altıntaş, Derya Cebecioğlu, Cansu &Ouml;zbay) Tayland: Natthanicha, Chatchu-On, Thatdao, Pimpichaya, Wipawee, Hattaya (Piyanut, Kongyot, Thanacha, Sasipapron, Sangthong, Donphon, Wimonrat) Setler: 25-17, 25-17, 25-17 S&uuml;re: 60 dakika Ay-yıldızlıların, VNL in &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; ve son haftasında yapacağı ma&ccedil;ların programı ş&ouml;yle: 13 Haziran Perşembe: 15.30 Dominik Cumhuriyeti-T&uuml;rkiye 15 Haziran Cumartesi: 15.30 &Ccedil;in-T&uuml;rkiye 16 Haziran Pazar: 12.00 T&uuml;rkiye-Brezilya