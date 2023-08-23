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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları, Yunanistan'a set vermedi: Liderliği garantiledi! - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları, Yunanistan'a set vermedi: Liderliği garantiledi!

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın grup aşamasındaki 4'üncü maçında Yunanistan'ı 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları, bu sonuçla 4'te 4 yaptı ve grup liderliğini garantiledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 19:41 Güncelleme: 23.08.2023 - 19:51
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        Filenin Sultanları'ndan 4'te 4!
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        2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda yoluna emin adımlarla devam eden Filenin Sultanları, C Grubu'ndaki 4. maçında Yunanistan ile karşı karşıya geldi.

        Milliler; Yunanistan'a karşı ilk sette 26-24, ikinci sette 25-16, son sette ise 28-26 üstünlük sağladı. Yunanistan'ı set vermeden mağlup eden Ay-Yıldızlılar, grubunda 4'te 4 yaptı. Filenin Sultanları, bu sonuçla grup liderliğini garantiledi.

        Grup maçlarına 3-0'lık İsveç ve Azerbaycan galibiyetleriyle başlayan Filenin Sultanları, Çekya'yı ise 3-1 mağlup etti.

        Milliler, 24 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.00'de Almanya ile oynayacağı karşılaşmayla grup maçlarını tamamlayacak.

        Son 16 turu maçları 26-28 Ağustos, çeyrek final karşılaşmaları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.

        Yarı final maçları 1 Eylül Cuma, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 3 Eylül Pazar günü yine Brüksel'de oynanacak.

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