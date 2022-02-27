FIFA, Rusyada maç oynanmayacağını, karşılaşmalarda Rusya bayrağı ve marşının kullanılmayacağını açıkladı. Kararlar şöyle:

- Rusya Milli Takımı'nın adı, "Rus Futbol Birliği" olarak değiştirilecek ve resmi adını kullanamayacak. - - Bu takım, maçlarını Rusya'da oynayamayacak.

- Bu takım, herhangi bir bayrak ve milli marşı temsil etmeyecek.