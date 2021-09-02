Fenerbahçe Kulübü, Alman futbolcu Mergim Berisha ve Max Meyer'i transfer ettiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Avusturya'nın Red Bull Salzburg takımından Alman forvet Mergim Berisha'yı bonservisiyle 4 yıllığına renklerine bağladı. Berisha'ya sarı-lacivert çubuklumuzla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe'ye hoş geldin Mergim Berisha." ifadeleri kullanıldı. Berisha, 11 numaları formayı giyecek.

Fenerbahçe'den Max Meyer için ise " Kulübümüz, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer'i 2 yıllığına renklerine bağladı. Kendisine çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe'ye hoş geldin Max." denildi. Meyer, 6 numaralı formayı giyecek.