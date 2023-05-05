Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Basketbol EuroLeague

Fenerbahçe Beko: 73 - Olympiakos: 69 MAÇ SONUCU

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında, Olympiakos'u 73-69 mağlup ederek duruma 2-2'ye getirdi. Sarı-lacivertli ekipte Dyshawn Pierre 17 sayıyla oynarken, deplasman ekibinde Shaq McKissic kaydettiği 20 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Seride 5. ve son maç Yunanistan'da oynanacak

Giriş: 05.05.2023 - 22:55 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe Beko: 73 - Olympiakos: 69 MAÇ SONUCU
HABERTURK.COM / Ajanslar

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu´nda oynanan karşılaşmaya sarı-lacivertli ekip, Nick Calatles, Tyler Dorsey, Dyshawn Pierre, Nigel Hayes-Davis, Tonye Jekiri ilk 5´iyle başladı. Deplasman ekibinin ilk 5´i ise Thomas Walkup, Isaiah Canaan, Kostas Papanikolaou, Sasha Vezenkov ve Moustapha Fall´dan oluştu.

Karşılaşmaya iyi başlayan deplasman ekibi, Fenerbahçe´ye ilk 2 dakikada sayı şansı tanımayınca 5-0 üstünlükle bu bölümü geçti. Bu bölümün ardından toparlanan sarı-lacivertliler, hücumda Dorsey ve Pierre ile etkili olunca bitime 5.31 kala skoru 12-7 yaptı. Olympiakos, hücumda farklı oyunculardan sayılar bulunca bitime 3.01 kala gelen televizyon molasına 14-14 eşitlikle girildi. Kalan bölümde iki takım da skor üretmekte zorlanınca Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 18-17 önde tamamladı.

İkinci periyoda iki takım da hücumda iyi başlayamadı. Kısır geçen periyodun ilk 5 dakikasını deplasman ekibi 27-25 önde geçti. Bu dakikanın ardından Edwards´ın sayılarıyla önce öne geçen sarı-lacivertliler, bitime 2.57 kala 3 sayıya çıkararak rakibine molayı aldırdı: 30-27. Kalan bölümde toparlanan Olympiakos, soyunma odasına 1 sayı farkla 33-32 önde girdi.

Üçüncü periyoda daha etkili başlayan Olympiakos, Canaan ve Walkup ile sayılar buldu. Yunan temsilcisi, periyodun ilk 5 dakikasını 45-40 önde geçti. Kalan bölümde savunmada toparlanan Fenerbahçe, periyodun son 5 dakikasında rakibine sadece 4 sayı şansı tanıdı. Bu bölümde 9 sayı üreten sarı-lacivertli ekip, son periyoda 49-48 geride girdi.

Son periyoda Hayes-Davis'in üç sayılık isabetleriyle başlayan Fenerbahçe Beko, farkı 5 sayıya çıkardı: 54-49. İlerleyen dakikalarda önce Peters ile 2 sayılık isabet bulan deplasman ekibi, McKissic´in 2+1´lik oyunuyla skoru dengeye getirdi: 56-56. Bu dakikanın ardından Pierre´in hücumda devreye girmesiyle ü sayılık isabetler bulan Fenerbahçe, bitime 2.41 kala farkı 6´ya kadar çıkardı: 67-61. Bu dakikanın ardından Fenerbahçe, Dorsey ve Pierre ile; Olympiakos ise McKissic´ten üç sayılık isabetler bulunca son 43 saniyeye ev sahibi ekibin 73-69'luk üstünlüğüyle girildi. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 73-69 galip ayrıldı.

Olympiakos - Fenerbahçe Beko Play-Off serisinde Dörtlü Final´e yükselecek takımı belirleyecek 5´inci karşılaşma, 9 Mayıs Salı günü Yunanistan ekibinin ev sahipliğinde TSİ 21.30´da Barış ve Dostluk Salonu´nda oynanacak.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
U ile başlayan erkek isimleri
U ile başlayan erkek isimleri
T ile başlayan kız isimleri
T ile başlayan kız isimleri
TIR'a arkadan çarpan motosikletin sürücüsü öldü
TIR'a arkadan çarpan motosikletin sürücüsü öldü
T ile başlayan erkek isimleri
T ile başlayan erkek isimleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.