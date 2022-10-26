Galatasaray Sportif AŞ. Başken Vekili Erden Timur'un "Bundan sonra tartışmalı kararları, GS TV'de yayınlayacağız. Hangi kulüp isterse, Galatasaray olarak yanındayız ve yayınlayacağız" sözlerinin yankıları sürerken Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi.

GALATASARAY'A POZİSYONU GÖNDERDİLER

Başakşehir maçının ardından Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, Erden Timur'un açıklamaları üzerine "Hafta içinde adalet peşinde koşan, bu konuda ahkam kesen örnekleri gördük, konuşanları gördük. Bize verilmeyen penaltının linkini, bu futbolda adalet arayan arkadaşlara göndereceğiz. Salı günü de o arkadaşlardan adaletin ne tarafta olduğunu yorumlamasını isteyeceğiz" açıklamasını yapmıştı. Sarı-lacivertliler, bugün Galatasaray'a Başakşehir maçındaki tartışmalı penaltı pozisyonunu, GS TV'de yayınlanması için linkiyle Galatasaray Kulübü'ne gönderdi. Bu başvuruya Galatasaray'ın nasıl cevap vereceği ise merak konusu oldu.