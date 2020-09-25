Fenerbahçe, 6 milyon Euro bonservis ve 750 bin Euro bonuslar karşılığında Samatta’yı transfer ettiğini KAP'a bildirdi.

Ayrıntılar birazdan...

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