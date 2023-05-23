Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe

Fenerbahçe'den TFF'ye Samet Akaydin tepkisi!

Fenerbahçe, Samet Akaydin'ın PFDK'ye sevk edilmesine tepki gösterdi. Sarı-lacivertli kulüp, ''Bu sevkte imzası olan TFF Hukuk Müşavirliği başta olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu çatısı altında görev yapan her bir yetkiliye çağrıda bulunuyor; bu hukuksuzluğun derhal çözümlenmesini bekliyoruz.'' ifadelerini kullandı

Giriş: 23.05.2023 - 11:55 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe'den TFF'ye Samet Akaydin tepkisi!
HABERTURK.COM

Fenerbahçe, Trabzonspor maçında Trezeguet ile görüntüsü çok konuşulan ve "tükürmesi" nedeniyle PFDK'ye sevk edilen Samet Akaydin'in sevk kararının ardından bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin açıklamasının tamamı şöyle:

''TFF Hukuk Müşavirliği’nin, futbolcumuz Samet Akaydın’ı kamera görüntülerinde eylemi yapmadığı net bir şekilde ispatlı olmasına rağmen sosyal medyada tribünden çekilmiş manipülatif bir görüntü servis edilmesi ve takiben sosyal medyada oluşturulan algı neticesinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etmesi Türk futbolu adına tarihi bir skandaldır.

Sorunsuz ve dostane ortamda geçen bir maçta, hiçbir maç raporunda yer almayan ve gerçek olmayan bir gündem üzerinden, Trabzon’da doğmuş, Trabzonspor altyapısında yetişmiş, milli takımımızın da formasını terleten bir futbolcunun iftira ile kamuoyu önüne atılması, TFF’nin Fenerbahçe’ye bakış açısının en net göstergesidir.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak;

Bu sevkte imzası olan TFF Hukuk Müşavirliği başta olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu çatısı altında görev yapan her bir yetkiliye çağrıda bulunuyor; bu hukuksuzluğun derhal çözümlenmesini bekliyoruz.''

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Sinek Yaylası'nda bahar renkleri
Sinek Yaylası'nda bahar renkleri
Fransa'da polen nedeniyle 81 bölgede kırmızı alarm!
Fransa'da polen nedeniyle 81 bölgede kırmızı alarm!
12'nci kattaki dehşette yeni karar!
12'nci kattaki dehşette yeni karar!
AÖL 3. dönem sınav tarihi
AÖL 3. dönem sınav tarihi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.