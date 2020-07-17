Fenerbahçe Kulübü, bugün medyada yer alan Emre Belözoğlu-Nabil Dirar tartışmasıyla ilgili olarak kulübün resmi internet sitesinden açıklamada bulundu. Bu tartışmanın her takımda yaşanabilecek ikili bir tartışma olduğunun dikkat çekildiği açıklamada Kaptan Emre Belözoğlu'nun Dirar'a uyarılarda bulunduğu belirtildi. iddia Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yayımlanan açıklama şu şekilde:
"Futbol A Takımı oyuncularımızdan Emre Belözoğlu ve Nabil Dirar arasında yaşandığı iddia edilen diyaloğa dair bir açıklama zaruri hale gelmiştir. Antrenman sırasında iki oyuncumuz arasında her takımda yaşanabilecek ikili bir tartışma yaşanmıştır. Kaptanımız Emre Belözoğlu takım arkadaşı Nabil Dirar’a daha dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunmuştur.
Öte yandan, Kaptanımız Emre Belözoğlu tarafından takım arkadaşlarına iddia edilen söylemler kesinlikle sarf edilmemiş, manşetlere taşınan olaylar yaşanmamıştır. Yaşanan tartışma sonrasında oyuncumuz Nabil Dirar, hocamız Tahir Karapınar tarafından tesislere gönderilmiştir. Kamuoyunun Bilgisine Sunarız."
YUMRUKLAŞMA İDDİASI
Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de; Emre Belözoğlu'nun, Dirar'ı idmandan kovduğu, Faslı oyuncu "Sen kimsin, bu takımın hocası mısın? Beni kovuyorsun" diyerek Emre'ye tepki gösterdiği ve bunun üzerine küfür ve yumrukların havada uçuştuğu iddia edilmişti. Emre'nin Dirar'a "o...ç..." diye küfür ettiği öne sürülmüştü.
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