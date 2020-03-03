Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında daha maçın başında sakatlık şanssızlığı yaşadı. Sarı-lacivertli stoper Simon Falette, 6. dakikada Sosa ile girdiği mücadelede acı içinde yerde kaldı. Arjantinli oyuncunun da sakatlandığı pozisyon sonrası Falette'e hemen sağlık ekibi müdahale ederken oyuna devam edemeyen Falette, önce sedye ile ambulansa, oradan da üst bağlarının koptuğu şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

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