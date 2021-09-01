Son dakika haberi | Fenerbahçe'de bir ayrılık daha: Diego Perotti...

Fenerbahçe Kulübü, 33 yaşındaki Arjantinli futbolcu Diego Perotti'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Diego Perotti ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşmaya varılarak sonlandırılmıştır. Diego Perotti'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Perotti kararın ardından dikkat çeken paylaşımlar yaptı. Fenerbahçe'nin gönderisinin altına "Şimdi her şey hakkında doğruyu söylemekte özgürüm" yorumunu yapan Arjantinli futbolcu, daha sonra "Yakında olan bütün gerçeği anlatacağım" paylaşımını yaptı.

BİR AÇIKLAMA DAHA: KÖTÜ KONUŞMAYACAĞIM

Fenerbahçe'den ayrılan Arjantinli futbolcu Diego Perotti, sosyal medya hesabından bir açıklama daha yaptı ve, "Fenerbahçe hakkında kötü konuşmayacağım. Sadece neden kulüpte devam etmediğimi ve sakatlıkla alakalı tüm gerçekleri anlatacağım" dedi.

Öte yandan Fenerbahçe'de Mbwana Samatta, Belçika ekibi Royal Antwerp'e, Mauricio Lemos ise K. Beerschot V.A. takımına 1 sezonluğuna kiralık olarak gönderildi.