Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi 4'üncü maçında Anadolu Efes'i deplasmanda 92-80 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve şampiyon oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi Anadolu Efes; Shane Larkin, Vasilije Micic, Elijah Bryant, Chris Singleton ve Tibor Pleiss ilk 5'iyle başladı. Fenerbahçe Beko'nun ilk 5'i ise Pierria Henry, Nando De Colo, Tarık Biberovic, Jan Vesely ve Devin Booker'dan oluştu. Karşılaşmaya iki takım da pota altından bulduğu sayılarla başladı. İlk 5 dakikada iki takım da üç sayılık isabet bulamayınca periyodun bitimine 4:36 kala gelen televizyon molasına Fenerbahçe Beko, 11-7 önde girdi. Kalan bölümde kenardan gelen Guduric'in hücumdaki etkili performansı ile farkı açan sarı-lacivertli ekip, ilk periyodu 24-12 önde tamamladı.

İkinci periyoda Fenerbahçe Beko, 5-0'lık seri ile başladı ve farkı 16'ya çıkartarak rakibine molayı aldırdı: 12-28. Karşılaşmadaki ilk periyodun bitimine 7:48 kala Dunston ile bulan Anadolu Efes, Larkin'in devreye girmesiyle ilk yarının bitimine 5:13 kala rakibine molayı aldırdı: 24-33. Periyodun kalan dakikalarında hücumda daha etkili bir performans sergilese de ilk yarıyı Fenerbahçe, 41-35 önde kapattı.

3'üncü periyoda iki takımda hücumda etkili başladı. Karşılıklı sayılarla geçilen ilk 5 dakika sonunda sarı-lacivertli ekip, televizyon molasına 57-50 önde girdi. Periyodun geri kalan bölümünde daha etkili olan Fenerbahçe, Vesely'nin son saniyede bulduğu basket ile karar periyoduna 70-61 önde girdi.

Karar periyoduna daha iyi giriş yapan sarı-lacivertli ekip, Metecan Birsen'in sayılarıyla etkili oldu ve farkı bitime 7:33 kala 12'ye çıkararak Ergin Ataman'a molayı aldırdı: 65-77. Kalan bölümde de rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen sarı-lacivertli ekip, karşılaşmayı 92-80 kazanarak 2021-2022 sezonu Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu. Sarı-lacivertli ekipte Jan Vesely 18 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, ev sahibi ekipte ise Singleton ve Pleiss 17 sayıyla mücadele etti.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli

ANADOLU EFES: Larkin 10, Micic 10, Bryant 10, Singleton 17, Pleiss 17, Dunston 8, Buğrahan Tuncer 3, Erten Gazi, Ömer Can İlyasoğlu 3, Egemen Güven, Yiğitcan Saybir 2

FENERBAHÇE BEKO: Henry 6, De Colo 17, Biberovic 3, Vesely 18, Booker 9, Guduric 16, Ahmet Düverioğlu 1, Metecan Birsen 4, Melih Mahmutoğlu 13, Şehmus Hazer 5

1'İNCİ PERİYOT: 12-24

İLK YARI: 35-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-70

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Anadolu Efes'e 3-1 üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'da şampiyonluk sevinci yaşanıyor.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan final serisi dördüncü karşılaşmasının ardından AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Sertaç Komsuoğlu, çok zor bir sezonu mutlu tamamladıklarını söyledi.

Fenerbahçe'nin her turnuvada şampiyonluğa oynadığını belirten Komsuoğlu, "Fenerbahçe her zaman gerek Türkiye'de gerek Avrupa'da şampiyonluğa oynar ama bu yıl biraz taraftarlarımızı üzdük. Bazı yaşadığımız olaylar oldu, özellikle Rus takımlarının THY Avrupa Ligi'nde çekilmesinden sonra orada ciddi anlamda mağdur olduk. Fenerbahçe her zaman Dörtlü Final'de olur. Taraftar da buna her zaman alışıktır, bu nedenle taraftarlarımız doğal olarak üzüldü ama hepsine teşekkür ediyorum çünkü Türkiye ligi play-offlarında bizi inanılmaz desteklediler, hep yanımızda oldular." diye konuştu.

Teknik heyet ve oyunculara teşekkür eden Komsuoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok fazla sakatlık yaşadık ama sezon sonunu iyi getirdik. Seneye çok daha iddialı olacağımıza inanıyorum. THY Avrupa Ligi'nde tekrar Dörtlü Final'de iddialı olacağımız düşünüyorum. İnşallah bu doğrultuda devam edeceğiz. Fenerbahçe bu sene 2 kupa aldı. Fenerbahçe'nin TBL 2'deki takımı da şampiyon oldu. Bir teşekkürü de Başkanımız Sayın Ali Koç ve yönetim kurulumuza göndermek istiyorum çünkü her zaman yanımızda oldular. Çok zor günlerimizde desteği esirgemediler. Son teşekkürü de aileme göndermek istiyorum. Zor maratonda evimize gidemiyor ailemizle ilgilenemiyoruz ama onlar hep yanımızda oldular."

Başantrenör Aleksandar Djordjevic ise "Oldukça mutlu ve gururlu hissediyorum. Bu şampiyonluğu kazandığımız için herkesle gurur duyuyorum. Çok zor bir sezon oldu. Sakatlık ve başka nedenlerden dolayı birçok sıkıntı yaşadık. Doktorlarımız ve sağlık ekibimiz çok güzel bir iş çıkardı. Oyuncular inanılmaz bir karakter ortaya koydu. Oyun planımıza inandılar. Fenerbahçe'ye bu geceyi yaşattığımız için kendimle de gurur duyuyorum. Anadolu Efes gerçekten çok zor bir rakip." değerlendirmesinde bulundu.

Basketbolculardan Şehmus Hazer de "Şu an çok mutluyum. Çok zor bir sezon geçti, önemli aksilikler yaşadık ve sonunda kupayı aldık. Bu bizim için çok tatmin edici bir şey. Hedeflerimizden biri buydu, çok iyi bir rakiple oynadık. Final serisine ona göre hazırlandık. Hak ettiğimizi düşünüyorum sonuna kadar. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." şeklinde görüş belirtti.

ERDOĞAN VE KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.

Erdoğan'ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda şu ifadeler yer aldı: "ING Basketbol Süper Ligi şampiyonu olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı ile taraftarlarını ve Fenerbahçe camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul’da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ve iki güzide kulübümüzün karşı karşıya geldiği ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde A. Efes’i yenerek 2021-2022 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Beko’yu kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve sarı lacivertli camiayı tebrik ediyorum. Fenerbahçe Beko’ya başarılar diliyor, A. Efes’i de finaldeki mücadelesinden dolayı kutluyorum."