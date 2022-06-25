Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın transferi konusunda Hull City ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Tecrübeli orta saha, sağlık kontrolünden geçmek için yarın İngiltere'ye gidecek.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Ozan Tufan´ın Hull City´ye transferi konusunda İngiliz Kulübü ile prensip anlaşması sağlanmıştır. Ozan Tufan kişisel görüşmelerini gerçekleştirmek ve sağlık kontrolünden geçmek için yarın İngiltere´ye gidecektir" ifadeleri kullanıldı.