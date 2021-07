Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve kaptan Arda Turan, Yunanistan'daki skandalın ardından İstanbul indiklerinde açıklamalarda bulundu

FATİH TERİM'İN SÖZLERİ:

Olympiakos ile dostluk maçı oynamak için Yunanistan’a hareket eden Galatasaray, Atina’da test skandalıyla karşılaştı. Yunan yetkililer, geçerli olan PCR testlerini kabul etmeyerek, önce kafilede aralarında Teknik Direktör Fatih Terim’in de bulunduğu bazı isimlere hızlı test yapmak istedi. Bunun kabul edilmesine rağmen, bu kez bütün kafileye test yapılmak istendi ve sarı-kırmızılılar, yaşanan bu art niyetli yaklaşımı kabul etmeyerek ülkeye geri döndü. Gece yarısı İstanbul’a inen Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim havaalanında açıklamalarda bulundu. Galatasaray’ın uluslararası kuralları çok iyi bildiğini söyleyerek sözlerine başlayan Fatih Terim, “Dünyadaki tüm maçlarda bu tecrübeyi en fazla edinen kulüplerin başındadır. 24 saat önce hepimiz test olduk. Ve oraya hepimiz elimizde hem PCR hem de tüm testlerin belgeleriyle beraber gittik. İndiğimizde hızlı bir testin olacağını söylediler. 2 ülke arasında yapılan anlaşmaya göre, iki taraf da PCR test sonuçlarını kabul ediyor. Ama bizden hızlı test istediler. Nedenini sorduysak da, son 2 gündür bunu uyguladıklarını söylediler. Biz de itiraz etmedik. Bunu herkes için değil, rast gele olacağını söylediler. Hatta ben de bu rastgele isimler içinde vardım. Elimizdeki PCR testlerinin de fotoğrafını çektiler. Bazı isimler için de ihtiyaç yok dediler. Bu isimler de pasaporttan geçtiler. Bazı memurlar ‘Hayır olmaz’ dediler. Selçuk hoca, Necati hoca, masörler, malzemeciler ülkeye giriş damgalarıyla dışarı çıktılar. Böyle olunca biz de çıkanlar olduğunu söyledik. Bunun yanı sıra hiç teste girmeden giden turistler var. Buna karşın ‘Herkesi çağırın, herkes test olacak’ dediler. Pasaportuna damga vurulan isimleri geri çağırıp test yapmak istediler. Bundan sonra bize düşen geri dönmekti” diye konuştu.

“DOSTLUK MAÇI DOSTLARLA OLUR”

Yapılan davranışların dostça olmadığını söyleyen Terim, “Dostluk maçları, dostlarla olur. Bu hiç dostça bir davranış değildi. Hadisenin ardından biz de dedik ki dönüyoruz. Dönme kararı daha doğruydu. Bu olaylar olduktan sonra Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Dışişleri Bakanımız, Spor Bakanımız, Türk Hava Yolları Genel Müdürü ile Büyükelçimiz ve Başkonsolosumuz ilgisini eksik etmedi. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum. İnsan anında kendisini çok güçlü hissediyor onların sesini duyunca. Biz bir an önce nasıl döneceğimizi düşünürken birkaç saat geçti. Futbolcularımız da hem sıkıldı hem yoruldu hem de karınları acıktı. Orada lounge’a gitmek istedik ama müsaade etmediler. Sonrasında da pasaportlarımızı istediler. Biz sebebini sorduğumuzda ‘Deport’ edeceklerini ifade ettiler. Bunun anlamını herkes biliyor ve biz de pasaportlarımızı vermeyeceğimizi söyledik. Birkaç kez sormalarına karşın ısrarla vermeyeceğimizi söyledik. Kaptanlarım hazır vaziyette beklediler ama ona da izin vermediler. Orada mecburen kaldık. Önce su yoktu, sonrasında su verdiler. Olympiakos Kulübü’nden arkadaşlarımız bir hayli uğraştılar ama olmadı. Artık o kararı verdikten sonra hala bize ‘Hep beraber gelin test olun’ dediler. Orada kalmamak en doğru olanıydı. Olympiakos Kulübü Başkanı da beni aradı. Kendisine teşekkür ediyorum. Şu bir gerçek ki, gerek biz gerekse de her kulübümüz, buraya misafir gelenleri havalimanından nasıl alıp nasıl alaka gösteriyor, bunu herkes biliyor. Bunu Galatasaray’a yapılmış bir hareket olarak görmüyorum. Bu çok açık. Son yılların hassas dengesi içerisinde bu davranış şekli hoş olmadı. Ne tarz, ne tavır, ne takınılan hareket tarzı hoş değildi. Biz bunlara boyun eğecek insanlar da değiliz, kulüp de değiliz. Yapılması gerekene karar verdik ve geri döndük” dedi.

“YARIN OLSA YİNE AYNISINI YAPARIZ”

Yunanistan’da yapılması gerekeni yaptıklarını söyleyen Fatih Terim, “Hayat tecrübelerle dolu. Bugün de buna rastladık. Gereği ne ise onu yaptık. Yarın olsa yine aynısını yaparız. Bizim için kurallara uymak en önemli görev. Biz de hangi kural varsa uyarak gittik. Herhangi bir eksiğimiz yok. Ben şimdi okudum, ‘Biz test istedik ama olmadılar’ demişler. Ben test oldum, bunun kaydı da görüntüsü de vardır. Çok kişi de test oldu. Bunun yanında kimseyi kontrol etmeden çıkarıyorsunuz. Pasaportuna damga vurduğunuz insanları geri çağırıyorsunuz. Herkes yaptığı ayıbı biliyor” dedi. İstanbul’da bir hazırlık maçı oynamak istediklerini de söyleyen Terim, “İstanbul’da bir hazırlık maçı almak için uğraşıyoruz. Programımızda değişiklik yok. Olmazsa da normal antrenmanlarımızla hazırlanacağız. 1 maç daha oynayacaktık, bu maçı telafi ederiz. Biz her sene gidiyoruz Yunanistan’a, bundan sonra da gideceğiz. Ben yine söylüyorum Türk’ün misafirperverliği kimsede yok. Başka konuların futbolun içinde olması hoş değil. Kimse bize böyle bir tavırla davranamaz. Buradan tekrar başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, 3 kez arayan Dışişleri Bakanımıza, Spor Bakanımıza ve orada koruyan kollayan herkese teşekkür ederim” diyerek sözlerini tamamladı.

ARDA TURAN'IN SÖZLERİ:

Galatasaray Takım Kaptanı Arda Turan, havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yunanistan'da insan haklarına aykırı davranışlarla karşılaştıklarını belirten Arda Turan, "Zaten bu toplumun önündeki insanlar, öncüleri olarak sağlık kurallarına ne kadar dikkat ettiğimizi, her seferinde belli etmeye çalışıyoruz. Maalesef Yunanistan'da her türlü önlemi almamız rağmen bütün UEFA kurallarına uymamıza, PCR testlerini yapmamıza, hepimizin negatif olmamıza rağmen maalesef ki insan haklarına aykırı davranışlarla karşılaştık. Yarımızdan fazlamız otobüse gitmişti. Anlaşılmayan bir şekilde otobüsten geriye çağırıldık. Yunan yetkililere her türlü yardımcı olmaya çalıştık ama maalesef tavırları zorlayıcı ve saygısızcaydı. Zaten Galatasaray Kulübü olarak aksi şekilde davranmamız mümkün değildi. Ama tabii yine de hocamız tüm sakinliğini koruyarak yardımcı olmaya çalıştı. Ancak maalesef tam tersi bir davranışla karşılaştık. Bir dostluk maçının dost bir şekilde olması gerekirdi. Maalesef biz bu tavırla karşılaşmadık. Biz ülkemize gelen misafire nasıl davranıyorsak aynı şekilde devam edeceğiz. Üzücü, sıkıcı, uluslararası ilişkilere yakışmayan, hoş bir gün değildi. Üzüntü duyduk. Bizim yanımızda olan devletimizin her kurumuna, cumhurbaşkanımıza, sayın dışişleri bakanımıza, spor bakanımıza teşekkür ediyoruz. Hepsi ellerinden geldiği kadar iyi niyetleriyle yardımcı olmaya çalıştılar. Bize destek olan herkese, kulüplere, Türk halkına teşekkür ederiz. Açıkcası biz böyle olayları çok büyütme taraftarı değiliz. Her zaman barıştan, iyilikten yanayız. Ama bugün hem yorulduk hem de çok üzüldük" ifadelerini kullandı.

"BAZILARIMIZ SEÇİLEREK TESTİ DE KABUL EDİYORDUK"

Testlerini yaptırmalarına rağmen, aralarından bazı futbolcuların seçilerek test yapılmasını kabul ettiğini ancak sonrasındaki tavırların hoş olmadığına dikkat çeken Arda Turan, "Ülkemiz ve Yunanistan arasında bir anlaşma var. Ülkelerin testlerinin karşılıklı olarak kabul edildiği yönünde. Biz de zaten 48 saat öncesine kadar testlerimizi yaptırmıştık. Hatta bazılarımız seçilerek bu testi de kabul ediyorduk. Gelen yolculara da bu şekilde davranışta bulunuyorlardı. Fakat biz otobüse gittikten sonra tekrardan geriye çağırılmamız, sonrasındaki tavırlar hoş değildi. Ben yine de sabırları için bütün kafileye teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"BİZ KİMSENİN SAĞLIĞINI SIKINTIYA ATMADIK, ATMAYIZ"

Olympiakos takımının mahcubiyetlerini dile getirdiğini ancak bazen olayların kulüpleri aşabildiğini belirten tecrübeli futbolcu, "Onlar da ellerinden geldiği kadar mahcubiyetlerini dile getirdiler. Ama tabii iş bazen kulüpleri, yetkilileri aşıyor. Yapacak bir şey yok. Biz iyiye, güzele bakalım. Biz Türkiye olarak kim gelirse gelsin, en iyi şekilde ağırlamaya devam edeceğiz. Biz kimsenin sağlığını sıkıntıya atmadık, atmayız da. Ama maalesef yaşananlar üzüntü vericiydi" diye konuştu.