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Son dakika haberi Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesine karar verildi

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'tan Türkiye'ye iadesine karar verildi

Giriş: 18.04.2023 - 19:40 | Güncelleme: ABONE OL
Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'tan Türkiye'ye iadesine karar verildi - Son Dakika Haberleri
AA

İADESİNE KARAR VERİLDİ

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'tan Türkiye'ye iadesine karar verildi.

GEÇTİĞİMİZ YIL YAKALANMIŞTI

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

Elbasan Asliye Mahkemesinin, 2 Eylül 2022'de Özer'in tutukluluğunun devamına yönelik verdiği karar da 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.

Dıraç Temyiz Mahkemesi de 20 Eylül'de Özer'in tutukluluğuna yönelik kararı onamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

Ayrıntılar geliyor...

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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