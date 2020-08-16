DHA

Adana'da, 18 yıl önce 2 çocuk annesi Fadime Şafak'ın (29) öldürüldüğü faili meçhul cinayet, Cinayet Büro Amirliği bünyesinde oluşturulan özel ekip tarafından çözüldü. Kadını yastıkla boğarak öldürdüğü öne sürülen Gökhan Çekiç (40),kaçtığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti´nden getirilerek gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden Çekiç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 2 Ekim 2002'de saat 02.30 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Şehitduran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçi eşi Süleyman Şafak'ın tarım arazileriyle ilgilenmek amacıyla dışarıda olduğu sırada, çocukları Volkan ve Dilara ile evde kalan Fadime Şafak, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çocuklarının gözleri önünde yastıkla boğularak öldürüldü. Çocukların durumu teyzeleri Güler Şafak'a haber vermesinin ardından eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Fadime Şafak'ın vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri, tırnaklarında DNA örnekleri ve burnunda kırık tespit etti. O dönem yapılan çalışmada faile ulaşılamayınca, DNA eşleşmesi yapılamadı. Evde yapılan incelemede ise herhangi bir şeyin çalınmadığı anlaşıldı.

ÖZEL EKİP KURULDU

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği bünyesinde oluşturulan özel ekip, zaman aşımı yaklaşan faili meçhul cinayetleri araştırdı. Dosyaları titizlikle inceleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışmada, olay tarihine yakın zamanda mahalleden taşınan ve fail olabileceği değerlendirilerek oluşturduğu profiller üzerinde çalışmaya başladı.

KKTC'DEN GETİRİLDİ

Bu profillerle uyuştuğu düşünülen Gökhan Çekiç'i araştıran ekipler, şüphelinin KKTC'de olduğunu ve burada da bir evden 'hırsızlık' yaptığı iddiasıyla cezaevine girdiğini tespit etti. Şüpheli üzerinde çalışmasını sürdüren ekipler, Fadime Şafak'ın tırnak aralarından alınan DNA'ların karşılaştırılması için Çekiç'i, 8 Mayıs 2020'de Türkiye'ye getirdi. Mersin'deki Taşucu Limanı'ndan alınan Çekiç, ifadesinin alınmasının ardından yurt dışı yasağı tedbiri konularak serbest bırakıldı.

DNA'LAR UYUŞTU, GÖZALTINA ALINDI

Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'ndan gelen sonuçlarda, Fadime Şafak'ın tırnakları arasından alınan örneklerin, Çekiç'ten alınan örneklerle uyuşması üzerine ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalıştığı öne sürülen şüpheliyi yeniden gözaltına aldı.

NİŞANLISINDAN AYRILMASINI İSTEYİNCE ÖLDÜRMÜŞ

Emniyete götürülen Çekiç, sorgusunda, Fadime Şafak ile aralarında o yıllarda bir ilişki olduğunu, Şafak'ın olay gecesi kendisinden, nişanlısından ayrılmasını istemesi üzerine kavga ettiğini ve bu nedenle cinayeti işlediğini itiraf etti.

Öte yandan olayı bildiği ancak emniyet güçlerine bildirmediği öğrenilen Çekiç'in ablası Perihan Y. (60) Kocaeli'de, kayınbiraderi Aptil C. de (46) Adana'daki adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı.

YÜZÜNDEKİ YARALARI SAKLAMIŞ

Olay günü yüzünden yaralanan Gökhan Çekiç'in, mahalledeki polislere yakalanmamak için günlerce evden çıkmadığı, amcasının şüphelenmesi üzerine mahalledeki çocuklarla kavga ettiğini söylediği öne sürüldü. Öte yandan Çekiç'in 2004 yılında evlendiği ve 3 çocuğunun olduğu öğrenildi.

18 YIL SONRA TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Gökhan Çekiç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çekiç´in ablası Perihan Y. ile kayınbiraderi Aptil C. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.