Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı Japonya Grand Prix'sini kazanan Red Bull pilotu Hollandalı Max Verstappen, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu.
Yoğun yağmur yağışı altında başlayan yarışta sürücüler oldukça zorlanırken, Ferrari pilotu Carlos Sainz aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı ve yarışa veda etti. Diğer sürücülerin de zorlanmasından dolayı kırmızı bayrak kararı çıktı ve yarış durduruldu.
Uzun süren bekleyişin ardından güvenlik aracıyla yeniden piste çıkan pilotlar, hareketli startla, 40 dakikalık süre sınırı koyulan yarışa yeniden başladı. Red Bull pilotu Max Verstappen, yarışın başından sonuna kadar üstünlüğünü kaybetmedi ve yarışı lider olarak noktaladı. İkincilik yarışında Ferrari pilotu Charles Leclerc, damalı bayrağı Red Bull pilotu Sergio Perez'in önünde görürken, son virajda yaptığı hata nedeniyle yarışın ardından Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından 5 saniye ceza aldı. Monakolu pilotun 5 saniyelik cezasının ardından Perez ikinci sıraya yükselirken, Leclerc ise üçüncü sırada kendisine yer buldu. Sıralamanın değişmesinin ardından en yakın rakibi Perez ile arasındaki puan farkını 113'e yükselten Max Verstappen, bitime 4 yarış kala üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu.
KAFALAR KARIŞTI, FIA AÇIKLADI
Yarışın tamamlanmasının ardından yaşananlar ise şimdiden tarihe geçti. Yarışın tamamının koşulmaması ve toplam tur sayısının yüzde 50'sinin geçilmesinden dolayı puanların birinciye 19, ikinciye 14 ve üçüncüye ise 12 olarak dağıtılması bekleniyordu. FIA'nın kararını bu şekilde açıklaması halinde Verstappen bitime 4 yarış kala şampiyonluğa bir puan uzakta olacaktı. Beklentilerin aksine FIA açıkladığı karar ile yarışın normal şartlarda tamamlandığını ve bundan dolayı sürücülere tam puan verileceğini duyurdu. Bu kararın duyurulmasının ardından yarışı lider bitirerek 25 puan alan Max Verstappen, toplam puanını 366'ya yükseltti ve 2022 sezonunu şampiyon olarak noktaladı.
Bu arada Max Verstappen, ikinci kez dünya şampiyonluğu yaşayan tarihteki 17. pilot oldu. Ayrıca üst üste iki kez Formula 1'in zirvesine çıkan 13. pilot olarak tarihte yerini aldı.
Bu zaferin ardından 366 puana ulaşan, en yakın takipçisi ve takım arkadaşı Sergio Perez ile farkı 113 puana çıkaran 25 yaşındaki Verstappen, bitime 4 yarış kala üst üste ikinci dünya şampiyonluğunu garantiledi.
Hollandalı pilot, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Michael Schumacher, Mika Hakkinen, Aryton Senna, Alain Prost, Jack Brabham, Juan Manuel Fangio ve Alberto Asari'nin ardından üst üste şampiyonluk sevinci yaşayan 11. sürücü oldu.
Son turlarda Red Bull pilotu Sergio Perez'i arkasında tutmaya çalışan ve damalı bayrağı ikinci sırada geçen Ferrari sürücüsü Charles Leclerc, son virajda pist dışına çıkması nedeniyle aldığı 5 saniyelik cezanın ardından ikinciliği Meksikalı Perez'e bıraktı.
Sezonun 19. ayağı ABD Grand Prix'si 23 Ekim'de koşulacak.
EFSANELERDEN TEBRİK
Verstappen'i şampiyonluğu sonrasında 2 efsane isim, Lewis Hamilton ve Fernando Alonso tebrik etti.
Japonya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:
- Pilotlar
1. Max Verstappen (Hollanda): 366 puan
2. Sergio Perez (Meksika): 253
3. Charles Leclerc (Monako): 252
4. George Russell (Büyük Britanya): 207
5. Carlos Sainz (İspanya): 202
- Takımlar
1. Red Bull: 619
2. Ferrari: 454
3. Mercedes: 387
4. Alpine: 143
5. McLaren: 130
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