Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı Japonya Grand Prix'sini kazanan Red Bull pilotu Hollandalı Max Verstappen, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu.

Yoğun yağmur yağışı altında başlayan yarışta sürücüler oldukça zorlanırken, Ferrari pilotu Carlos Sainz aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı ve yarışa veda etti. Diğer sürücülerin de zorlanmasından dolayı kırmızı bayrak kararı çıktı ve yarış durduruldu.

Uzun süren bekleyişin ardından güvenlik aracıyla yeniden piste çıkan pilotlar, hareketli startla, 40 dakikalık süre sınırı koyulan yarışa yeniden başladı. Red Bull pilotu Max Verstappen, yarışın başından sonuna kadar üstünlüğünü kaybetmedi ve yarışı lider olarak noktaladı. İkincilik yarışında Ferrari pilotu Charles Leclerc, damalı bayrağı Red Bull pilotu Sergio Perez'in önünde görürken, son virajda yaptığı hata nedeniyle yarışın ardından Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından 5 saniye ceza aldı. Monakolu pilotun 5 saniyelik cezasının ardından Perez ikinci sıraya yükselirken, Leclerc ise üçüncü sırada kendisine yer buldu. Sıralamanın değişmesinin ardından en yakın rakibi Perez ile arasındaki puan farkını 113'e yükselten Max Verstappen, bitime 4 yarış kala üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu.