REKLAM advertisement1

Muğla'da kaza, 1 Temmuz 2021'de, Bodrum ilçesi Güvercinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Tatil için Bodrum'a gelen NATO'da helikopter teknisyeni olan ABD vatandaşı Reginald Thevenin (37) idaresindeki otomobil, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ezgi Aydındağ'a (20) çarptı.

BİRÇOK AMELİYAT GEÇİRDİ DHA'da yer alan habere göre kazada yaralanan Aydındağ, hastaneye kaldırıldı. Ezgi Aydındağ, ağır ameliyatlar geçirip, uzun bir tedavi sürecine girdi.

GENÇ KIZ FELÇ OLDU Thevenin ise ifadesinin ardından serbest kaldı. Thevenin, süreç boyunca da tutuksuz yargılandı. Yaklaşık 1.5 sene tedavi gören Ezgi Aydındağ felç kalınca bir süre tedavisine AHBAP Derneği ve Haluk Levent destek oldu. REKLAM

IŞIK İHLALİ VE ASLİ KUSURLU Reginald Thevenin hakkında 'olası kastla yaralama' suçundan Bodrum 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede Thevenin bilirkişi raporunda, ışık ihlali yaptığı ve asli kusurlu olduğu belirtildi.

İNDİRİMSİZ 3 YIL HAPİS Davanın 9'uncu ve karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya Ezgi Aydındağ, annesi Fikriye Aydındağ, babası Hüseyin Aydındağ, yakınları, avukatları, sanık Reinald Thevenin ve avukatları katıldı. Duruşmada hakimin son sözünü sorduğu Thevenin, beraatını istedi. Hakim karar için duruşmaya 5 dakika ara verdi. Aranın ardından hakim sanığa indirim uygulamadan 'Taksirle yaralamaya sebebiyet verme' suçundan 3 yıl hapis cezası ve yurt çıkış yasağının devam etmesine karar verdi. Bunun yanında mahkeme sanık Thevenin ehliyetine 2 yıl süreyle el koyarken, cezanın para cezasına çevrilmesine yer olmadığına karar verdi.

"ACIM BİTMEYECEK" Duruşma çıkışında açıklama yapan Ezgi Aydındağ, sanığa ceza veren mahkemeye teşekkür edip, "Hakimin inisiyatifine karşı müteşekkirim çünkü herkes her zaman böyle davranmayabilir. Bana yetmiyor. Benim için hiçbir şey değil. Onun şu an ceza alması, şu an ağlaması ve kendisi için çözüm bulması beni yine de bir nebze olsun rahatlatıyor. 3 yıl sonra her şey bitebilir ama benim acım bitmeyecek" dedi. REKLAM

"CEZA BEKLEDİĞİMİZİN ALTINDA" Duruşmanın ardından kararı değerlendiren baba Hüseyin Aydındağ ise "Verilen ceza beklediğimizin altında ama tabii buna da şükür. 1.5 yıl daha sürebilecek yurt dışı yasağıyla beraber muhtemelen istinaf mahkemesine başvuracaklar. 3 yıl gibi bir ceza aldı, ceza onanırsa içeri girecek. Biz de istinaf mahkemesinin sonucunu bekleyeceğiz. Bu karar gönlümüzü biraz rahatlattı. En azından yurt dışına çıkıp da ortadan kaybolmayacak. Şimdi kendisi bizim peşimize düşsün. Bugüne kadar biz uğraştık mücadele ettik" dedi.

"BİZİM HAYATIMIZ 3 YIL SONRA DEĞİŞMEYECEK" Anne Fikriye Aydındağ ise "Trafik kazalarının cezaları daha caydırıcı olabilir. 3 yıl yatıp daha sonra çıktıktan sonra herkes hayatına devam edebiliyor. Ezgi'nin ve bizim hayatımız 3 yıl sonra yine böyle devam edecek" diye konuştu.