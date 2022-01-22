Eşi alıkoydu, özel harekat polisi kurtardı

DHA

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde eşi Murat T. (27) tarafından 2 saat alıkonulan Meliha T., özel harekat polisinin operasyonuyla kurtarıldı. Meliha T. koruma altına alınırken, Murat T. ise gözaltına alındı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Hacılar ilçesi Yukarı Mahalle Erciyes Caddesindeki müstakil evde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 2 çocuk babası Murat T., ikinci evliliğini yaptığı Meliha T.'yi evde alıkoydu.

Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri, eşini evde alıkoyan Murat T.'yi ikna etmeye çalıştı. Murat T.'nin ikna olmaması üzerine olay yerine psikolog ve özel hareket polisleri sevk edildi. Adrese gelen psikoloğun ikna çabalarına da Murat T. yanıt vermedi.

Murat T.'nin yaklaşık 2 saat ikna olmaması üzerine özel harekat polisleri harekete geçti. Koçbaşı ile kapıyı kıran ekipler, Murat T.'yi etkisiz hale getirdi. Eşi tarafından alıkonulan Meliha T., polis ekiplerinin koruması altına alındı.

Polis ekiplerinin sağlık durumunu sorduğu Meliha T., "Psikolojik olarak hiç iyi değilim" dedi. Genç kadın sağlık ekipleri tarafından ambulansla İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eşini evde alıkoyan Murat T. ise, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.