Son dakika haberi Esenyurt saldırısının failleri adliyeye sevk edildi!
İstanbul Esenyurt'taki bir tekel bayiinde, 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının failleri adliyeye sevk edildi!
İstanbul Esenyurt'ta ortaya çıkan dehşet görüntülerinin ardından gözaltına alınan şüphelilerin soruşturması tamamlandı.
8 KİŞİ ADLİYEYE GÖNDERİLDİ
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerin ardından olayda yer alan 3 kişi başta olmak üzere toplam 8 kişi adliyeye sevk edildi.
1 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI
Olayın ardından ilk yakalanan şüphelilerden Murat Özer daha önce tutuklanmıştı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Esenyurt’ta gerçekleşen olayda Batuhan Bayındır ve Yunus Emre Erzen hayatını kaybetmişti. Yusuf Erzun ise yaralanmıştı.