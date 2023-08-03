Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Esenyurt'ta kanlı saldırıyı gerçekleştiren sanığın ifadesi ortaya çıktı!

        Esenyurt'ta kanlı saldırıyı gerçekleştiren sanığın ifadesi ortaya çıktı!

        İstanbul Esenyurt'ta bir tekel bayiinde yaşanan, iki kişinin ölümüyle sonuçlanan dehşet görüntülerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Soruşturmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Olayı gerçekleştiren Tarık Ö. ve Oğlu Azat Ö.'nün Büyükçekmece'de kendisini ait inşaatı yarım olan bir inşaatta saklanırken, peynir ekmek almak için dışarı çıktıklarında yakalandıkları öğrenildi. Poliste ifade veren Tarık Ö.'nün, "Benden 1 milyon 350 bin liralık demir almışlardı. İki ayrı senet yapmıştık. İlk senedi parça parça da olsa ödediler. Ancak ikinci senedin parasını alamayınca avukatlarıma söyleyip gerekli işlemi yapmalarını istedim. O gün iki kez ateş ettikten sonrasını hatırlamıyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2023 - 13:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Esenyurt'ta kanlı saldırıyı gerçekleştiren sanığın ifadesi ortaya çıktı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki tekel bayiinde yaşanan, 2 kişinin ölümü ve 1 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan saldırının ardından ifadeleri alınan şüphelilerin tamamı adliyeye sevk edildi.

        İNŞAATI YARIM KALAN VİLLADA SAKLANDILAR

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre polisin sıkı takibi altında bulunan zanlılar Tarık Ö. ve Oğlu Azat Ö.’nün firarda oldukları dönemde kendilerine ait Büyükçekmece’de inşaatı yarım olan bir villada saklandıkları ortaya çıktı.

        "TELEVİZYONDA KENDİ RESMİMİ GÖRDÜM"

        Kanlı baskını gerçekleştirdikten sonra önce kendi evlerine giden Tarık Ö. ve oğlu Azad Ö., yanlarına eşyalarını aldıktan sonra saklanmak için Büyükçekmece’deki villaya gitti. Polise, firarda olduğu dönemi anlatan Tarık Ö., “Bakkaldan peynir ekmek almak için üç kez dışarı çıktım. Her çıktığımda televizyonda kendi resmimi gördüm" dedi.

        TEKNE İLE KAÇMA İHTİMALLERİ ÖNLENDİ

        Yapılan soruşturmada bir ayrıntı daha dikkat çekti. Tarık Ö.'nün, bir arkadaşına ait Tuzla’da demirli bulunan bir teknenin GPS sinyalini kapatarak Büyükçekmece’ye doğru hareket ettiği tespit edildi. Şüphelilerin bu tekneyle kaçma ihtimaline karşılık Deniz Polisi'nin harekete geçtiği ve tekneyi Büyükçekmece’de durdurduğu; böylece muhtemel bir kaçışın engellendiği öğrenildi.

        DETAYLI İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

        Cinayet Büro Amirliği'nde yapılan sorgusunda olayı tüm detayları ile anlatan Tarık Ö.’nün, “Onlara geçtiğimiz mayıs ayında 1 milyon 350 liralık inşaat demiri sattım. Onlarla iki ayrı senet yapmıştık. İlk senedi parça parça da olsa ödediler. Ancak ikinci senet bir türlü ödenmedi. Araya birkaç kişi sokup ödemeleri için ikna etmeye çalıştım. Yine ödemeyince avukatlarıma alacağımı tahsil etmeleri için talimat verdim” dedi.

        “SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI”

        İcra davası açıldığında sosyal medya üzerinden hakkında paylaşımlar yapıldığını, bunu ilk gördüğüne önemsemediğini söyleyen Tarık Ö.’nün, “Ancak eve gittiğimde bu paylaşımlar yüzünden oğlum ve kardeşimin üzgün olduğunu gördüm. Gidip bir konuşmaya karar verdik. Olay yerine gittiğimizde amacımız tamamen konuşmaktı. İçeri girip babalarını sorduk. Telefon ettiler ancak açılmadı. Sonra ortam bir an da gerginleşti” dediği öğrenildi.

        “KENDİMİ KAYBETTİM”

        Olay anında ilk silahı karşı tarafın çektiğini ve ateş ettiğini iddia eden Tarık Ö., “Daha önce kardeşimi vurmuşlardı. Kargaşada silah patlayıp yerde kan görünce bir anda kendimi kaybettim. İki el ateş ettikten sonrasını hatırlamıyorum. Ne yaptığımı hiç hatırlamıyorum. Ortalık sakinleşince yaptıklarımın farkına vardım. Çok üzgünüm” dedi.

        KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU

        Öte yandan olayla ilgili yapılan çalışmalarda dehşetin izleri de öldürülenlerin gençlerin vücutlarında ortaya çıktı. Sandalyede hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen’in vücudunun çeşitli bölgelerine 9 kurşun, ölen Batuhan Bayındır’ın ise 2 kurun isabet ettiği ortaya çıktı. Olayda yaralı kurtulan Yusuf Erzen’e ise bir kurşun isabet ettiği belirlendi.

        #esenyurt saldırısı
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Şile'deki top mermileri 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalmış
        Şile'deki top mermileri 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalmış
        YAŞ başladı
        YAŞ başladı
        KKTC'de gündem taksit yasağı
        KKTC'de gündem taksit yasağı
        "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
        "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
        Yenilenebilir enerjiye geçişte yeni engel: Küresel ısınma
        Yenilenebilir enerjiye geçişte yeni engel: Küresel ısınma
        Kira zam oranı belli oldu
        Kira zam oranı belli oldu
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        İngiliz bakan: Sığınmacı gemisi ölüm tuzağı değil
        İngiliz bakan: Sığınmacı gemisi ölüm tuzağı değil
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Kocaeli'nde tüyler ürperten olay! Pet shop katliamı!
        Kocaeli'nde tüyler ürperten olay! Pet shop katliamı!
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        TV programına çıkmışlardı! 85 yaşında katil!
        TV programına çıkmışlardı! 85 yaşında katil!
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Sıcak havalarda tüketilen tavuklarda salmonella riski!
        Sıcak havalarda tüketilen tavuklarda salmonella riski!
        'Atatürk' ile ilgili peşi sıra açıklamalar
        'Atatürk' ile ilgili peşi sıra açıklamalar
        İhracatta temmuz rekoru
        İhracatta temmuz rekoru
        Her 5 dakikada bir telefona bakıyoruz!
        Her 5 dakikada bir telefona bakıyoruz!
        Habertürk Anasayfa