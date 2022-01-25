Şehirler arası otobüsler çalışmayacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şehirler arası otobüslerin yarın saat 09.00'a kadar çalışmayacağını açıkladı.

Vali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar; yarın (26 Ocak 2022, ÇARŞAMBA) 09.00’a kadar durdurulmuştur" dedi.