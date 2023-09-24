Son dakika haberi Ermenistan barışa hazır
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, ülkesinin Azerbaycan ile barışa hazır olduğunu söyledi. Öte yandan Ermenistan'da darbe iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı. Erivan'da bazı gruplar tutuklandığı iddia edildi
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, ülkesinin Azerbaycan ile barışa hazır olduğunu söyledi.
DARBE GİRİŞİMİ: 8 ÜST DÜZEY KOMUTAN GÖZALTINDA
Öte yandan Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi, 8 üst düzey komutanı "Yurtsever Haçlılar" grubuyla işbirliği yaptıkları ve darbe girişiminde bulundukları iddiasıyla gözaltına aldı.
ERİVAN'DA BAZI GRUPLARIN TUTUKLANDIĞI İDDİA EDİLDİ
Erivan'da bazı gruplar tutuklandığı öne sürüldü....
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