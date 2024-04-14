Son dakika haberi Erbil'de çok sayıda patlama sesi duyuldu

Son dakika haberi Erbil'de çok sayıda patlama sesi duyuldu

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Irak'ın Erbil kentinde çok sayıda şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Erbil'de çok sayıda şiddetli patlama sesleri duyulurken, sosyal medya platformu X'te birçok kullanıcı da kentte patlamalar yaşandığına ilişkin paylaşımda bulundu.

Öte yandan, Erbil’de bulunan ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait üsteki hava savunma sisteminin aktif hale getirildiği ve atılan en az 3 füzenin de imha edildiği görüldü.

Konuya ilişkin IKBY yetkililerinden henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, İran'ın İHA saldırısı başlattığını, İsrail hava ve deniz kuvvetlerinin İHA'ları izlediğini açıklamıştı.