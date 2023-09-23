Ege derbisinde Göztepe sevindi
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Göztepe, deplasmanda Manisa FK'yı Celil Yüksel'in golüyle deplasmanda 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip, karşılaşmayı 10 kişi tamamladı
Giriş: 23.09.2023 - 21:21 Güncelleme: 23.09.2023 - 21:21
Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynann Ege derbisinin ilk yarısından gol sesi gelmedi
Konuk Göztepe, aradığı golü 88. dakikada Celil Yüksel ile buldu: 0-1
Ev sahibi Manisa FK^da Danijel Graovac 90. dakikada kırmızı kart gördü.
Sahadan 1-0 galip ayrılan Göztepe puanını 8'e çıkardı. Zirve yarışında yara alan Manisa FK, 11 puanda kaldı.