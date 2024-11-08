Ege Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Giriş: 08.11.2024 - 00:48 Güncelleme: 08.11.2024 - 00:48
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi-Kuşadası Körfezi'nde saat 00.20'de 3,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesine 5,19 kilometre mesafede olan depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.
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