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        Haberler Gündem Son dakika haberi! Ege Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem - Güncel haberler

        Ege Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem

        Ege Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 00:48 Güncelleme: 08.11.2024 - 00:48
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        Ege Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi-Kuşadası Körfezi'nde saat 00.20'de 3,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Aydın'ın Kuşadası ilçesine 5,19 kilometre mesafede olan depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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