Düzensiz göç operasyonu! 25 organizatör ve 1474 göçmen yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, TIR garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 24 Şubat tarihinde 37 bin 713 personel ve 608 dedektör köpeği ile 10 bin 945 noktada “Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur” uygulaması yapıldı.
Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur-uygulamasında; 7 bin 503 metruk bina, 12 bin 427 umuma açık yer, 416 terminal ve 4 bin 243 diğer yerler olmak üzere toplam 24 bin 589 yer kontrol edildi.
25 ORGANİZATÖR GÖZALTINDA
3’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 25 organizatör gözaltına alındı, 1.474 düzensiz göçmen yakalandı. 51’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 932 aranan şüpheli tespit edildi, 1’i organizatör, 475’i göçmen, 494’ü yabancı uyruklu ve 144’ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 721 şüpheliye idari yaptırım uygulandı. Organizatör veya düzensiz göçmenler arasından 2 terör örgütü üyesi/iltisaklı şüpheli tespit edildi.
Uygulamada; 10 kamyon-kamyonet-otobüs-otomobil düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edilmiş ayrıca 5 adet sahte pasaport, 11 adet sahte kimlik, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 1.158 adet mermi, 1 adet kesici/delici alet, 9.217 gr esrar, 17 gr eroin, 184 gr bonzai, 91 gr metanfetamin ve 19 adet sentetik ecza elde edildi.
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