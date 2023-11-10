Son dakika haberi Durmuş Yılmaz İYİ Parti'den istifa etti
Eski İYİ Parti milletvekili Durmuş Yılmaz, sosyal medya hesabından parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu
Giriş: 10.11.2023 - 14:15 Güncelleme: 10.11.2023 - 14:39
İYİ Parti üyesi eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, partiden istifa ettiğini duyurdu.
Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.
Yılmaz, fotoğraflı paylaşımında, “İYİ Parti üyeliğimi sonlandırdım, bilgilerinize” ifadesini kullandı.