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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Eski İYİ Parti milletvekili Durmuş Yılmaz İYİ Parti'den istifa etti

        Son dakika haberi Durmuş Yılmaz İYİ Parti'den istifa etti

        Eski İYİ Parti milletvekili Durmuş Yılmaz, sosyal medya hesabından parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2023 - 14:15 Güncelleme: 10.11.2023 - 14:39
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        Durmuş Yılmaz İYİ Parti'den istifa etti
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        İYİ Parti üyesi eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, partiden istifa ettiğini duyurdu.

        Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

        Yılmaz, fotoğraflı paylaşımında, “İYİ Parti üyeliğimi sonlandırdım, bilgilerinize” ifadesini kullandı.

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