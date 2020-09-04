DSÖ Sözcüsü Harris, "Gelecek yılın ortasına kadar (Covid-19 için) yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz" açıklamasında bulundu.

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