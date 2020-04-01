Son Dakika Haberi... Doktor, ailesine koronavirüs bulaşmasın diye garajdaki bir çadırda yaşıyor! - Haberler

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Koronavirüsün (COVID-19) ailelerine yayılmasından korkan sağlık çalışanları kendilerini izole ediyor. Dr. Tim Cheng, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "En azından evde kalabilirsiniz, böylece biz de bir gün sevdiklerimize dönebiliriz."

KENDİNİ ÇADIRDA İZOLE ETTİ

ABD'nin California eyaletinde yaşayan Dr. Cheng, ilk koronavirüs hastasını gördükten sonra ailesini koronavirüsten korumak için evinin garajına bir çadır kurarak kendini izole etmeye karar verdi.

Dr. Cheng, toplumda salgının yayılmasını önlemek için evlerinden veya geçici alanlara taşınmaya karar veren birçok sağlık çalışanından birisi.

NBC News’e konuşan Dr. Cheng, "Kendimi ailenin geri kalanından soyutlamam gerektiğine karar verdim çünkü bu riski almak istemedik” dedi.

1 GECE ARABADA 4 GECE ÇAĞRI ODASINDA KALIYORDU

Bir çocuk sahibi olan Dr. Cheng, kayınvalidesinin de kendileriyle beraber yaşadığını ve onun bağışıklık sisteminin zayıf olduğunu söyledi.

Ailesinin virüsten etkilenmemesi için 1 gece arabada ve 4 gece hastanedeki bir çağrı odasında kalan Dr. Cheng, eşi Venüs'ün garaja çadır kurma fikrini önerdiğini söyledi.

Cheng'in çadırdaki görüntüsü ve yaptığı fedakarlık sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Herkesi, özellikle de genç nesli, sosyal mesafeyi uygulamaya çağıran Dr. Cheng, "En azından evde kalabilirsiniz, böylece biz de bir gün sevdiklerimize dönebiliriz" dedi.

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