Diyanet'ten Heybeliada açıklaması!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Heybeliada’daki araziye ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, tahsis edilen alanın pandemi hastanesi olmadığı ve Heybeliada’ya yeniden bir pandemi hastanesinin planlanması halinde, araziyi de iade etmeye hazır olunduğu bildirildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2018 yılında tahsis edilen İstanbul Heybeliada’daki araziyle ilgili olarak açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"1. Haberlerde sözü edilen alanlar, 2005 yılında Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sanatoryum’un kapanmasının ardından 13 yıl boş kalmış, bu sürenin ardından 2018 yılında Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilmiştir. Dolayısıyla Başkanlığımıza bir pandemi hastanesi değil, geçmişte son olarak Sanatoryum olarak kullanıldıktan sonra kapatılarak Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne iade edilmiş ve üzerinde kullanılamaz durumda binaların olduğu bir alan tahsis edilmiştir.
2. Söz konusu 200 dönümlük alanın Sanatoryum binasının da içinde olduğu yaklaşık 134 dönümlük bölümünün tahsisi Başkanlığımızın görüşü doğrultusunda 2019 yılında Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından kaldırılmıştır.
3. Başkanlığımıza halen tahsisli bulunan yaklaşık 60 dönümlük alanda, harabe durumda olan Sanatoryum’un idari hizmet binaları olarak kullanılan yerler bulunmaktadır.
4. Bazı medya kuruluşlarınca iddia edildiği gibi, söz konusu alanların Başkanlığımıza bağışlanması söz konusu değildir. İlgili mevzuat doğrultusunda, kamuya ait araziler kamu kurumlarına nasıl tahsis ediliyorsa, Heybeliada’daki alanlar da Başkanlığımıza aynı usullerle tahsis edilmiştir.
5. Başkanlığımız Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde birçok ilimizde eğitim tesislerini Sağlık Bakanlığımızın kullanımına açmış ve 150 bin civarında personelimizle her türlü desteği vermeye gayret etmiş, bundan sonra da devam edecektir. Öte yandan, salgınla mücadele kapsamında Heybeliada’ya yeniden bir Pandemi Hastanesi inşası planlanması halinde, söz konusu araziyi de Başkanlığımız iade etmeye ve süreçle ilgili gerekli desteği vermeye hazırdır."
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