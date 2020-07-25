DHA

Dışişleri Bakanlığı, Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasına yönelik sert açıklamaların yapıldığı ve protesto gösterilerinin düzenlendiği Yunanistan'a sert yanıt verdi.

DHA'nın haberine göre; Bakanlıktan yapılan açıklamada; "Yunanistan, Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasına tepki gösterme bahanesiyle İslam´a ve Türkiye´ye karşı düşmanlığını bir kez daha ortaya koymuştur. Yunan Hükümetinin ve Parlamento üyelerinin hasmane beyanatlarla halkı kışkırtmalarını ve şanlı bayrağımızın Selanik´te yakılmasına alenen izin verilmesini şiddetle kınıyoruz" denildi.

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