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        Haberler Dünya Ortadoğu Son dakika haberi Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan'a seyahat uyarısı | Dış Haberler

        Son dakika haberi Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan'a seyahat uyarısı

        Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son dakika açıklamaya göre, Lübnan'a güvenlik nedeniyle seyahat edilmemesi uyarısı yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2024 - 23:03 Güncelleme: 04.08.2024 - 23:34
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        Dışişleri'den Lübnan'a seyahat uyarısı
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        Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada:

        "Bölgemizdeki son gelişmeler nedeniyle, Lübnan'daki güvenlik durumunun hızlı bir şekilde bozulması ihtimali mevcuttur.

        Bu itibarla,

        -Vatandaşlarımızın elzem olmadığı sürece Lübnan’a seyahat etmekten kaçınmaları;

        -Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızın ise tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gitmemeleri ve Lübnan’da kalmaları elzem olmayanların mümkünse ticari uçuşlar halen devam ederken Lübnan’dan ayrılmaları tavsiye olunmaktadır.

        Gelişmelerin Bakanlığımızın ve Beyrut Büyükelçiliğimizin resmi web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesi yararlı olacaktır." denildi

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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