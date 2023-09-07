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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, Cezayirli mevkidaşı ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Fidan, Cezayirli mevkidaşı ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 13:35 Güncelleme: 07.09.2023 - 13:44
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        Bakan Fidan, Cezayirli mevkidaşı ile görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

        Görüşme sonraki iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

        Dışişleri Bakanı Fidan konuşmasında "İşbirliği modelini Afrika'da uygulamayı sürdürüyoruz" diye konuştu.

        Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf basın toplantısında "Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin gerçekten büyük bir atılım ve gelişim içinde olduğunu söyleyebilirim, hem siyasi hem de ekonomik alanda" ifadelerini kullandı.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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