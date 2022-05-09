Bakan Çavuşoğlu, Suudi mevkidaşı ile görüştü

HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile Suudi mevkidaşı ikili ilişkiler ve bu bağlamda gelecek dönemde atılacak adımları ele aldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bu bağlamda önümüzdeki dönemde atılacak adımlar ele alınmıştır" denildi.