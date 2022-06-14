Bakan Çavuşoğlu ve Kalın'dan kritik temaslar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, NATO'nun genişlemesi konuları ele alındı.
YUVARLAK MASA TOPLANTISI
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, ABD, İngiltere ve Fransa temsilcilerinin katılımıyla Berlin'de gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısına katıldı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre Berlin'de, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyeliğinde gerçekleştirilen toplantıya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya Federal Şansölyelik Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanı Jens Plötner, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Stephen Lovegrove ve Fransa Dışişleri Bakanlığı Politika ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü Philippe Errera katıldı.
Toplantıda, 29-30 Haziran'da Madrid'de gerçekleştirilecek NATO Zirvesi ve stratejik konsepti, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvuru süreçleri, Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve Karadeniz tahıl sevkiyatı süreci, Ege ve Akdeniz meselelerinin yanı sıra Suriye, Afganistan ve İran gibi bölgesel konular değerlendirildi.
Ukrayna savaşının küresel etkilerinin devam ettiği bir dönemde ittifakın dayanışma içerisinde olmasının önemine ve teröre karşı ayrım yapmaksızın net bir tutum sergilenmesi gerektiğine vurgu yapılan toplantıda, dünya gıda güvenliği açısından Karadeniz tahıl sevkiyatı sürecinin önemine ve Türkiye'nin bu konudaki girişimlerine dikkat çekildi.
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvuruları bağlamında, terör örgütleri konusunda somut adımlar atılmadan ilerleme kaydedilemeyeceği belirtilen toplantıda, Ege ve Akdeniz konularında Türkiye'nin meşru haklarından taviz vermeyeceğinin altı çizildi, bölgesel ve küresel krizlerde Türkiye'nin diplomatik çözüm üretme çabalarını kararlılıkla sürdüreceği ifade edildi.
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