Son dakika haberi! Dini nikahlı eşi terk etti, sorumlu tuttuğu ağabeyini böyle vurdu

DHA

İstanbul Küçükçekmece'de Aykut G. isimli kişi dini nikâhlı eşinin abisini sokak ortasında göğsünden vurup öldürdü. Cinayet anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



Olay, geçen pazartesi günü saat 15.50 sıralarında Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi Merkez Caddesi ile Kirazlı sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. İddiaya göre, 33 yaşındaki Aykut G.'nin dini nikâhlı eşi S.G. koca şiddeti nedeniyle evden ayrılıp kadın sığınma evine yerleşti.

KOŞARAK GELDİ, GÖĞSÜNE ATEŞ ETTİ

Bu durumdan eşinin ailesini sorumlu tutan Aykut G. ise, eşinin ağabeyi Arkın G.'ye (32) Merkez Caddesi ile Kirazlı sokağın kesiştiği noktada silahla ateş ederek kaçtı. Göğsüne isabet eden mermilerle ağır yaralanan Arkın G. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti.

Cinayeti işleyen Aykut G. ise suç aleti tabanca ile birlikte Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen Aykut G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNAYET ANI KAMERADA

Cinayet anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Aykut G.'nin elinde silahla Merkez Caddesi'nden Kirazlı Sokak istikametine yürüyen Arkın G.'e doğru geldiği görülüyor. Aykut G., elindeki silahla Arkın G.'nin göğsüne yakın mesafeden ateş ediyor. Arkın G. yere düştükten sonra birkaç el daha ateş eden Aykut G. olay yerinden kaçıyor.