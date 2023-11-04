Son dakika haberi: Dilan Polat ile Engin Polat çifti ve 18 şüpheli adliyeye sevk!

Son dakika haberi: Dilan Polat ile Engin Polat çifti ve 18 şüpheli adliyeye sevk!

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı.

24 ŞÜPHELİ YAKALANMIŞTI DHA'da yer alan habere göre operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, bu şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

18 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Emniyette 40 sayfa soru sorulan Polat çiftiyle birlikte gözaltına alınan toplam 18 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi. REKLAM

6 ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR Diğer 6 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

SAĞLIK KONTROLÜNE GÖTÜRÜLDÜLER 4 minibüsle sağlık kontrolüne götürülen şüpheliler daha sonra adliyede savcılığa çıkarılacaklar.