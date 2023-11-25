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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Derek Willis, 6-8 hafta olmayacak - Basketbol Haberleri

        Derek Willis, 6-8 hafta olmayacak

        Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'nde Sırbistan'ın Partizan ekibiyle dün yaptığı maçta sakatlanan ABD'li oyuncu Derek Willis, ameliyat edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2023 - 18:03 Güncelleme: 25.11.2023 - 18:03
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        Derek Willis, 6-8 hafta olmayacak
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        Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Partizan maçında yaşadığı sakatlığın ardından gerçekleştirilen tetkiklerinde sağ el 4. parmağında kırık saptanan Derek Willis'ın, Prof. Dr. Arel Gereli tarafından ameliyat edildiği bildirildi.

        Anadolu Efes Doktoru Uğur Diliçıkık, ameliyatı başarılı geçen Willis'in 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağını bildirdi.

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