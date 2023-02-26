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AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremlere dair son durumu paylaşmak için AFAD Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Depremlerin ardından şu ana kadar 10 bine yakın artçı sarsıntı gerçekleştiğini bildiren Sezer, "Bölgede 21 bine yakın binada arama-kurtarma çalışmaları tamamlandı. Şu anda tamamen enkaz kaldırma çalışmalarına yoğunlaşmış durumdayız. İyileştirme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Bütün adımlar hayatın bir an önce normalleşmesi adına yapılmaktadır. Maalesef bu süreç içerisinde 44 bin 374 insanımızı kaybetmiş durumdayız" diye konuştu.

Sezer, şu anda 8 bin 182 arama- kurtarma personelinin bölgedeki çalışmalara eşlik ettiğini, uluslararası arama- kurtarmadan da şu anda 1180 personelin insani yardım faaliyetlerine destek verdiğini duyurdu. Afet bölgesindeki enkaz kaldırma çalışmalarında faaliyet gösteren iş makinelerinin sayısı hakkında bilgi veren Sezer, "Şu anda 12 bin 171 iş makinesi bölgede aktif bir şekilde bulunmaktadır. Hava araçlarını yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Deprem bölgesindeki en ücra köşelere kadar ulaşmaya çalışıyoruz. Şu anda 78 uçak, 116 helikopterle 13 bin 771 sefer düzenlenmiş durumda" diye açıklama yaptı.

'1 MİLYON 531 BİN 283 VATANDAŞIMIZ AFET BÖLGELERİNDE MİSAFİR EDİLMEKTEDİR'

Barınmayla ilgili, günlük ortalama 10 binin üzerinde çadırın bölgeye sevk edildiğini vurgulayan Sezer, "Şu anda 287 tane çadır kentimiz var bölgede. Hedefimiz 100 binin üzerinde konteyneri kısa sürede faaliyete geçirmekti. Bununla ilgili 143 alan şu an itibarıyla tespit edilmiş ve 97'sinde altyapı çalışmaları devam ediyor. Hatta 4 tanesi de dün itibarıyla bitirildi. Bölgede 10 binin üzerinde konteyner kurulum çalışmaları devam ediyor. 1 milyon 531 bin 283 vatandaşımız afet bölgelerinde misafir edilmektedir. Afet bölgesi dışında tahliye ettiğimiz 563 bin afetzede vatandaşımız var. Tahliye edilen vatandaşlarımızdan 334 bin 321'i afet bölgesi dışında misafir edilmeye devam edilmektedir" dedi.

Depremzede vatandaşlara yönelik psikososyal destek faaliyetinin devam ettiğini açıklayan Sezer, şu anda bölgede 7 bin 327 personelin çalışmalarını sürdürdüğünü ve yaklaşık 1 milyon kişiye psikososyal destek verildiğini aktardı.

'918 BİN VATANDAŞIMIZA ÖDEMELER YAPILDI'

Nakdi yardımlar konusunda ise Sezer, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarıyla beraber 10 bin lira ödeme yapılması kararlaştırılmıştı ve 918 bin vatandaşımıza o ödemeler yapıldı. E-Devlet üzerinden bunları kontrol edebilirler. Bu ödemeler hızlı bir şekilde devam ediyor. Yine taşınma yardımı ve kira yardımlarıyla ilgili hazırlıklarımız tamamlanmış durumda. E-Devlet üzerinden başvurular alınarak değerlendirme süreci devam ediyor. Yakın bir zaman içerisinde ödemeler başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.