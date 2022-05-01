Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip sevindi. Başkent ekibini 2-1 mağlup eden Denizlispor ligde alt sıralardan uzaklaşmak adına nefes aldı.

Bu sonuçla Denizlispor puanını 42'ye yükseltirken, Gençlerbirliği de aynı puanda kaldı.

Gençlerbirliği, 26. dakikada Barış Alıcı'nın golüyle Denizli deplasmanında 1-0 öne geçti.

Mücadelenin ilk yarısı konuk Gençlerbirliği'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

52'de Ömer Şişmanoğlu sahneye çıktı ve Denizli'de skora denge getirdi: 1-1.

Brica Djedje, 78. dakikada Denizlispor'un üstünlük sayısını kaydetti: 2-1.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Altaş Denizlispor, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1'lik skorla geçti.