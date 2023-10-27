Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail bir tercih yapmak zorunda

        Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail bir tercih yapmak zorunda

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan konuşmasında "İsrail bir tercih yapmak zorunda. Filistinlilerin varlığını yok saymak, haklarını göz ardı etmek, baskı ve zulüm uygulamak, İsrail'e barış getirmedi, getirmeyecek" dedi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.10.2023 - 17:21 Güncelleme: 27.10.2023 - 18:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Gazze'de tüm insanlık bir rol ayrımında. Burada ya tüm dünyaya yayılacak büyük bir savaş çıkacak ya da büyük bir barış çıkacak. Türkiye'nin tercihi barıştan yanadır." ifadesini kullandı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Fidan, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadelerine atıfta bulunan Fidan, "İsrail'den istediğimiz barış çağrımıza kulak vermesidir. Gazze'de tüm insanlık bir rol ayrımında. Burada ya tüm dünyaya yayılacak büyük bir savaş çıkacak ya da büyük bir barış çıkacak. Türkiye'nin tercihi barıştan yanadır." dedi.

        Fidan, 7 Ekim'den bu yana soruna taraf olan, sorun hakkında bilgisi olan tüm aktörlerle görüşüldüğünü, bölgede de çok sayıda ülkeyi ziyaret ederek temaslarda bulunduğunu hatırlattı.

        "İSRAİL BİR TERCİH YAPMAK ZORUNDA"

        İsrail-Filistin çatışmasının başlamasının ardından çok sayıda telefon görüşmesi yapıldığını belirten Fidan bunlar neticesinde oluşan kanaatini dile getirdi.

        Fidan, "İsrail bir tercih yapmak zorunda. Filistinlilerin varlığını yok saymak, Filistinlilerin haklarını göz ardı etmek, Filistinlilere baskı ve zulüm uygulamak, İsrail'e barış getirmedi ve getirmeyecek. İsrail huzur ve güven içinde olmak istiyorsa Filistinlilerin kendi topraklarında, kendi devletlerinde yaşamak hakkına saygı duymak zorundadır." diye konuştu.

        İsrail'in bunu yapmazsa kendisini her defasında daha da büyüyen, şiddet ortamı ve sarmalının içinde bulacağını kaydeden Fidan, Türkiye'nin sorunun tüm taraflarına sağduyuyu telkin ettiğini aktardı.

        REKLAM

        Fidan, krizin yayılmasının önlenmesi gerektiğinin altını çizerek "Aksi takdirde, küresel düzeyde çok daha kötü gelişmelere tanıklık edebiliriz. Çözümün yegane yolu 67 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız, egemen Filistin devletinin hayata geçirilmesiyle mümkündür."

        Bakan Fidan, görüşmede, terörle ilgili yorumlarında mevkidaşı Rasmussen ile farklılıklar olduğunu belirterek "Bizim terör örgütü olarak tanıdığımız YPG ve FETÖ’yü başka ülkeler de terör örgütü olarak tanımamakta. Aynı şekilde biz de Filistin devletinin bir parçası ve devlet sisteminde siyasal parti olan Hamas'ı terör örgütü olarak tanımadığımızı kendilerine (Rasmussen) söyledik." dedi.

        Bunun sivillerin öldürülmesinin kabul edildiği anlamına gelmediğini vurgulayan Fidan, "Tam tersine, en başından itibaren kınadığımızı söyledik." ifadesini kullandı.

        RASMUSSEN: TÜRKİYE SON DERECE ÖNEMLİ ROL OYNAYABİLİR

        Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen ise, Danimarka ve Türkiye’nin yakın müttefikler olduğuna dikkati çekerek, “İkili ilişkilerimizi çok daha ileri seviyeye taşıma konusunda çok yoğun bir iş birliği içinde olmaya niyetliyiz. Türkiye bölge politikasında dünya ve Orta Doğu'da çok önemli rol oynayan bir aktör. Yaptığımız görüşmeler çok geniş kapsamlı oldu. Gazze’deki durum hepimiz endişe eden bir durum. Danimarka hükümeti olarak Hamas’ın saldırısını kınıyoruz. İsrail halkına ilişkin saldırıyı desteklememiz söz konusu değil. Hamas’ın terör örgütü olduğunu burada da ifade etmek istiyorum. Barış sürecini yeniden canlandırmak için çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. Biz gerçekken bu durumdan çok endişeliyiz. İnsani yardımımızı geçtiğimiz haftadan itibaren arttırdık. AB’nin insani yardımları üç katına çıkarması da bizi memnun etti. Türkiye bu anlamda son derece önemli bir ortak. Türkiye son derece önemli rol oynayabilir. İsveç’in NATO’ya katılım sürecini de konuştuk. Parlamentoya protokolünün gönderilmesi bizi de memnun etti” dedi.

        Bunun üzerine Bakan Fidan, terör konusunda mevkidaşı Rasmussen ile yorumlarında farklılık olduğunu belirterek, “Bizim terör örgütü olarak tanıdığımız YPG ve FETÖ’yü başka ülkeler de terörist olarak tanımamakta. Aynı şekilde biz de Filistin devletinin bir parçası olan, devlet sisteminde siyasal parti olan Hamas’ı da terör örgütü olarak tanımadığımızı kendilerine söyledik. Ama bu bizim sivillerin öldürülmesini kabul ettiğimiz manasına gelmiyor. Tam tersine en başından itibaren kınadığımızı söyledik” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İşte bayram havası
        İşte bayram havası
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        İşte suç örgütü çökertilen Zaza Doğan!
        İşte suç örgütü çökertilen Zaza Doğan!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        En değerli sonuncu!
        En değerli sonuncu!
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        Habertürk Anasayfa