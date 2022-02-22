Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin görüşmesinde Rusya'nın Donbas'taki tanıma kararı ele alındı.

Zelenskiy görüşmeye ilişkin "Rusya'nın provokatif kararı karşısında Ukrayna'nın pozisyonunu desteklediği için şükranlarımı ilettim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile telefon görüşmesinde Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü hedef alan her türlü karara karşı olduklarını vurguladı.