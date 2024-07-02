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        Haberler Dünya Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Putin'le görüşecek | Dış Haberler

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Putin'le görüşecek

        TASS haber ajansının bildirdiğine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yarın Astana'da görüşecek. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki ikili görüşmede tüm önemli ve hassas konuları ele alacağını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2024 - 17:05 Güncelleme: 02.07.2024 - 18:09
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Putin'le görüşecek
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        Rus devlet haber ajansı TASS'ın haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşecek.

        Erdoğan ve Putin en son geçtiğimiz hafta telefonda görüşmüştü.

        Putin Xi ile en son Mayıs ayında, beşinci kez Rusya Devlet Başkanı olarak göreve geldikten sonraki ilk yurtdışı gezisinde Çin'i ziyaret ettiğinde görüşmüştü.

        ŞİÖ, 2001 yılında Çin ve Rusya tarafından kurulan Avrasya siyasi, ekonomik, uluslararası güvenlik ve savunma örgütü. Diğer tam üyeler Hindistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan ve Özbekistan.

        Türkiye, üye olmamakla birlikte "diyalog ortağı" olarak sık sık toplantılara katılmakta.

        GÖRÜŞMEDE NELER ELE ALINACAK?

        Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in Astana'da 3-4 Temmuz'da gerçekleştirilecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında yapacağı ikili görüşmelere dair bilgi verdi.

        Rus Devlet Başkanı'nın Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in yanı sıra Kazakistan, Pakistan, Moğolistan liderleriyle 3 Temmuz'da ayrı ayrı görüşmeler yapacağı bilgisini paylaşan Uşakov, Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin şunları kaydetti:

        "Türkiye'ye uzun zamandır ziyaret planlanıyor. İki liderin bu konuyu ele alacağını düşünüyorum. Ayrıca, Türkiye'nin konumu dikkate alındığında, özellikle bölgede çok önemli rol oynayan ülkelerin liderlerin görüş alışverişinde bulunacağı pek çok konu olduğunu düşünüyorum. Türk tarafıyla sürekli diyalog halindeyiz, sürekli telefon aracılığıyla temaslar var. Geçen günlerde Putin, Türkiye Dışişleri Bakanı'nı kabul etti. Görüşmede, tüm önemli ve hassas konular ele alınacak."

        Putin'in 4 Temmuz'da İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir ile de görüşme yapacağını aktaran Uşakov, ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi'nde ise ülkeler arasında siyaset, ekonomi, güvenlik ve birçok alanda işbirliğiyle ilgili konuların ele alınacağını söyledi.

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