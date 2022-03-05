Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşeceğini bildirdi.

Sözcü Kalın, "Acil ateşkes için Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazır" dedi.

Kalın, "Rus tarafının müzakere masasına şans vermesi gerekiyor. Ne mesaj vermek istiyorlarsa verildi. Daha fazla zarar verilmemeli. Masada müspet sonucun çıkmasına müsaade etmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.