Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti.

Putin görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerinin dostane bir zeminde ilerlemesine sunduğu katkılar dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

* Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.