Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret edecek.

Ziyarete ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Erdoğan, bugün Bahçeli ile bir araya gelecek.

Ziyaretin, Bahçeli'nin evinde, öğleden sonra gerçekleşmesi öngörülüyor.