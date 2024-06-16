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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin bayramını kutladı | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin bayramını kutladı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiklerin bayramını kutladı. Erdoğan, "Ülkemizin dört bir yanında Mehmedimizin verdiği bu kahramanlık mücadelesi hiçbir zaman unutulmayacaktır" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2024 - 15:46 Güncelleme: 16.06.2024 - 16:27
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        Mehmetçiğin bayramını kutladı
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        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, berberinde TSK Komuta Kademesi ile gittiği Hakkâri Çukurca’daki 2’nci Hudut Tugay Komutanlığında Mehmetçiklerle bayramlaştı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de telefonda konuşan Bakan Güler, Mehmetçiklerin büyük bir özveriyle görev yaptıklarını yerinde müşahede ettiklerini söyledi. TSK’nın büyük bir özveriyle görevine devam ettiğini vurgulayan Bakan Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda konuştu.

        "MEHMEDİMİZİN KAHRAMANLIK HİKAYESİ HİÇBİR ZAMAN UNUTULMAYACAK"

        Erdoğan yurt içinde ve sınır ötesinde görev yapan Mehmetçiklere hitaben şunları söyledi: “Değerli bakanım, tüm komutanlarımız, sizlerin de Kurban Bayramını en kalbi duygularla tebrik ediyorum. Allah nice bayramlara bizleri kavuştursun duasında bulunuyorum. Biliyorum ki bu süreç içerisinde Mehmedimiz, Mehmetçiğimiz gerçekten ülkemizin dört bir yanında teröre karşı çok çok ciddi mücadeleler verdi. Yine bugün de aldığımız raporlarda çok büyük bir oranda teröristleri Mehmedimiz yok etti. Tabi bu coşku içinde bu heyecan içerisinde ben de Mehmetçiklerimizi gözlerinden öpüyorum.

        Ülkemizin dört bir yanında Mehmedimizin verdiği bu kahramanlık mücadelesi hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu düşüncelerle bu sevgi içerisinde daha nice bayramlara hayırlısıyla kavuşmayı Allah’tan niyaz ediyorum. Sizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Nice bayramlara."

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