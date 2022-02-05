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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin davetlisi olarak gittiği Ukrayna'daki resmi temaslarını tamamlayarak 3 Ocak'ta yurda dönmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak-Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katılmıştı.

HANGİ SİYASETÇİLER KORONAVİRÜS OLDU?

Dünya genelinde etkili olan koronavirüs Türkiye'de siyasetçileri de vurdu. 2 yıldır tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüse son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da yakalandı.

Eski Başbakan ve Meclis Başkanı Binali Yıldırım, DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak koronavirüse yakalanmıştı.

AK Parti Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, koronavirüsü ağır atlatan isimlerden birisi oldu. 26 gün hastane ve evde karantinada olan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, tedavi süresinin tamamlanmasının ardından göreve başladı.

Son dönemde ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da koronavirüse yakalanıp atlatmıştı.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları iletildi. Mesajlar şöyle:

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