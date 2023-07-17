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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl anlaşması açıklaması

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrini ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesine yönelik "Bugün yapılan açıklamaya rağmen, Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

        Habertürk
        Giriş: 17.07.2023 - 13:30
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl anlaşması açıklaması
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrini ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

        İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

        İslam dünyasında yaşanan krizler, Türkiye ve Körfez ülkeleri arasında yakın istişare ve işbirliğini gerekli kılıyor.

        Körfez ülkeleriyle ikili ticaret hacmimiz, son 20 yılda 1,6 milyar dolardan yaklaşık 22 milyar dolara yükseldi.

        Biliyorsunuz Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmaların daha fazla acıya ve drama ulaşmaması için yoğun çaba harcıyoruz. Tahıl girişimi önemi bir diplomatik girişim olarak şimdiden tarihe geçmiştir. Dünya piyasalarına 33 milyon tondan fazla tahıl ürünü sevk edildi. Bu amaçla diplomatik gayretlerimizi son günlerde yoğunlaştırdık. İlgili tüm taraflara teşekkür ediyorum. Bugün yapılan açıklamaya rağmen, Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum. Ben de ziyaretimin dönüşünde Sayın Putin ile görüşeceğim.

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        Biliyorsunuz, İstanbul'da tahıl koridoru ile ilgili çalışmaları yürüten bir heyet var. Fakat biz bugün gerek dışişleri bakanım muhatabıyla bir görüşme yapacak ve bu görüşme ile birlikte temenni ediyorum ki bir sürat alırız ve aralık vermeden yolumuza devam ederiz. Belki bu arada Ağustos'u beklemeden sayın Putin ile de bir telefon görüşmesiyle adımlarımızı atarız.

        Suriye konusunda Esad ile görüşme konusunda da kapalı değiliz, görüşürüz. Ancak şu anda Suriye'de Esad, maalesef Türkiye'nin Kuzey Suriye'den çıkmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz. Biz orada terörle mücadele ediyoruz.

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